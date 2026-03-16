In der Handball-Oberliga überraschte der TuS Weibern negativ mit einem Einbruch nach starkem Start gegen HSG Kastellaun/Simmern II. Und der TV Welling unterlag trotz guter erster Hälfte in Bad Ems.
Lesezeit 2 Minuten
In der Handball-Oberliga hat der TuS Weibern eine bittere Niederlage kassiert und es verpasst, einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib zu machen. Derweil verlor der TV Welling in Bad Ems. TuS Weibern – HSG Kastellaun/Simmern II 20:24 (14:7)Es gibt Niederlagen, die schwer zu begreifen, aber prägnant zusammenzufassen sind.