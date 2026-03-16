Eifeler unterliegen 20:24
Weibern gibt 14:7-Führung aus der Hand und verliert
Und wieder können die Wellinger Handballer (rote Trikots) nur zusehen, wie die Bad Emser (hier mit Johannes Kind) freie Fahrt ha
Und wieder können die Wellinger Handballer (rote Trikots) nur zusehen, wie die Bad Emser (hier mit Johannes Kind) freie Fahrt haben. Der TVW verlor an der Lahn mit 27:32.
Andreas Hergenhahn

In der Handball-Oberliga überraschte der TuS Weibern negativ mit einem Einbruch nach starkem Start gegen HSG Kastellaun/Simmern II. Und der TV Welling unterlag trotz guter erster Hälfte in Bad Ems.

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In der Handball-Oberliga hat der TuS Weibern eine bittere Niederlage kassiert und es verpasst, einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib zu machen. Derweil verlor der TV Welling in Bad Ems. TuS Weibern – HSG Kastellaun/Simmern II 20:24 (14:7)Es gibt Niederlagen, die schwer zu begreifen, aber prägnant zusammenzufassen sind.

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Sport