Weibern gibt 14:7-Führung aus der Hand und verliert

In der Handball-Oberliga überraschte der TuS Weibern negativ mit einem Einbruch nach starkem Start gegen HSG Kastellaun/Simmern II. Und der TV Welling unterlag trotz guter erster Hälfte in Bad Ems.

In der Handball-Oberliga hat der TuS Weibern eine bittere Niederlage kassiert und es verpasst, einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib zu machen. Derweil verlor der TV Welling in Bad Ems.

Es gibt Niederlagen, die schwer zu begreifen, aber prägnant zusammenzufassen sind.