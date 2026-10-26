27:27 gegen HSG Römerwall
Weibern gewinnt den ersten Punkt in dieser Saison
Nick Schäfer (am Ball) und der TuS Weibern holten im Heimspiel gegen die HSG Römerwall mit dem 27:27-Unentschieden den ersten Pu
Nick Schäfer (am Ball) und der TuS Weibern holten im Heimspiel gegen die HSG Römerwall mit dem 27:27-Unentschieden den ersten Punkt dieser Oberligasaison.
Martin Gausmann

Weibern holt den ersten Punktgewinn dieser Oberligasaison, trotz 25:27-Rückstand kurz vor Schluss. Welling verliert dagegen klar gegen den Spitzenreiter Hunsrück.

Lesezeit 2 Minuten
In der Handball-Oberliga hat der TuS Weibern erstmals gepunktet. Der TV Welling dagegen kassierte eine klare Heimniederlage gegen den Tabellenführer. TuS Weibern - HSG Römerwall 27:27 (14:15). Der Anfang ist gemacht, aber TuS-Trainer Tobias Arenz sprach von „widersprüchlichen Gefühlen“ und präzisierte: „Wenn du ein 25:27 drei Minuten vor Schluss noch egalisierst, zeugt das von guter Moral.
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