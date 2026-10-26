Weibern gewinnt den ersten Punkt in dieser Saison

Weibern holt den ersten Punktgewinn dieser Oberligasaison, trotz 25:27-Rückstand kurz vor Schluss. Welling verliert dagegen klar gegen den Spitzenreiter Hunsrück.

In der Handball-Oberliga hat der TuS Weibern erstmals gepunktet. Der TV Welling dagegen kassierte eine klare Heimniederlage gegen den Tabellenführer.

Der Anfang ist gemacht, aber TuS-Trainer Tobias Arenz sprach von „widersprüchlichen Gefühlen“ und präzisierte: „Wenn du ein 25:27 drei Minuten vor Schluss noch egalisierst, zeugt das von guter Moral.