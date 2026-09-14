Spannender Auftakt in der Handball-Oberliga: Der TuS Weibern erkämpft ein 24:24 gegen Wittlich II. Maike Platt glänzt mit acht Treffern. Kann Weibern den Punkt im Eifelderby vergolden?
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Die Handballerinnen des TuS Weibern haben beim Saisonauftakt in der Oberliga ein Achtungszeichen gesetzt und gegen die Regionalligareserve der HSG Wittlich 24:24 (15:11) gespielt. Gegen die favorisierten Gäste hätte Weibern vorher ein Unentschieden sicher gefreut, aber angesichts des Spielverlaufs ärgerte es den TuS doch, dass es nicht zum Sieg gereicht hat.