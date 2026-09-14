TuS-Frauen holen ein 24:24 Weibern freut und ärgert sich über das Unentschieden Harry Traubenkraut 14.09.2026, 11:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Nikolas Kus

Spannender Auftakt in der Handball-Oberliga: Der TuS Weibern erkämpft ein 24:24 gegen Wittlich II. Maike Platt glänzt mit acht Treffern. Kann Weibern den Punkt im Eifelderby vergolden?

Die Handballerinnen des TuS Weibern haben beim Saisonauftakt in der Oberliga ein Achtungszeichen gesetzt und gegen die Regionalligareserve der HSG Wittlich 24:24 (15:11) gespielt. Gegen die favorisierten Gäste hätte Weibern vorher ein Unentschieden sicher gefreut, aber angesichts des Spielverlaufs ärgerte es den TuS doch, dass es nicht zum Sieg gereicht hat.







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