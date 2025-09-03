Für den TuS Weibern und den TV Welling beginnt die Oberligasaison – Weibern darf zu Hause ran, Welling fährt erst einige Tage später nach Wittlich.

Nach rund viermonatiger Pause ist es wieder so weit: Die Saison 2025/26 im Handballverband Rheinland beginnt an diesem Wochenende. In der höchsten Liga des Verbandes, der Oberliga Rheinland, sind aus unserem Verbreitungsgebiet der TV Welling und der TuS Weibern dabei.

Zum Auftakt bestreitet Weibern ein Heimspiel gegen den TV Bad Ems (Samstag ab 19.30 Uhr, Robert-Wolff-Halle) und Welling ein Auswärtsspiel bei der HSG Wittlich, das auf kommenden Donnerstag, 11. September, 20.30 Uhr verlegt worden ist. Was sich bei den beiden Oberligisten getan hat und wie die Auftaktpartien einzuschätzen sind, dazu hörte sich unsere Zeitung bei den Vereinen um.

TuS Weibern ist für viele Abstiegskandidat Nummer eins

TuS Weibern: Vergangene Saison musste Weibern lange zittern, ehe für den Aufsteiger der Klassenverbleib unter Dach und Fach war. Die Binsenweisheit, dass das zweite Jahr für einen Aufsteiger noch schwerer ist, dürfte für die TuS-Handballer nun uneingeschränkt gelten, denn viele Insider der Liga halten den TuS für den Abstiegskandidaten Nummer eins. Was daran liegt, dass Trainer Tobias Arenz einen gewaltigen Aderlass im Kader hinnehmen musste.

i Auf die Wurfkraft und viele Tore von Felix Manns (rechts) muss der TuS Weibern in dieser Saison verzichten. Martin Gausmann

Mit Felix Manns beendete der Haupttorschütze seine Laufbahn ebenso wie Michael Nett. Neben den Rückraum-Linken fehlt als Pendant auf der rechten Angriffsseite künftig auch Marvin Haisch, der zum Regionalligisten Mülheim-Urmitz wechselte. Auch auf der Spielmacherposition wird es dünn, da Moritz Reuter verletzungsbedingt lange ausfällt und Fabian Mai (Soldat in Norddeutschland) „uns nur sporadisch unterstützen kann“, wie Arenz erläutert.

„Wir wissen, dass uns die meisten als ersten Absteiger ansehen. Insofern können wir ja nur positiv überraschen. Realistisch gesehen wird der Kampf gegen den Abstieg aber ein Ritt auf der Rasierklinge werden.“

Weiberns Trainer Tobias Arenz

Zudem sagt der TuS-Trainer: „Hinter Kreisläufer Philipp Schumacher steht zudem beruflich bedingt ein dickes Fragezeichen.“ Auf der Habenseite stehen hingegen in Malte Rüfereck (Zugang von Mülheim-Urmitz) ein hoch veranlagtes Rückraumtalent sowie in Jannik Cedric Jahnen (kam bereits zuvor vom MJC Trier) ein weiterer Torwart.

„Wir wissen, dass uns die meisten als ersten Absteiger ansehen. Insofern können wir ja nur positiv überraschen. Realistisch gesehen wird der Kampf gegen den Abstieg aber ein Ritt auf der Rasierklinge werden“, sagt Arenz. Ein Ritt, der dann mit dem TV Bad Ems gleich zu Beginn einen Weiberner Gegner zu Gast hat, den viele zumindest im Dunstkreis der Teams wähnen, gegen die Weibern vielleicht noch am ehesten Siegchancen hat. Arenz meint: „Für uns ist das vielleicht schon eine Nagelprobe. Mit den eigenen Zuschauern im Rücken und dem aus Bad Emser Sicht ungeliebten Vorteil von uns, zu Hause harzen zu dürfen, haben wir sie letzte Saison besiegt. Wir werden sehen, ob auch diesmal etwas geht."

TV Welling freut sich über zwei neue Spieler

TV Welling: Besser als in Weibern sieht es beim TV Welling aus. Hier kann Spielertrainer Kai Schäfer in Sachen Quantität und Qualität sogar von einem leichten Upgrade sprechen, denn in Moritz Eis kehrte ebenso ein „Wellinger Junge“ vom Regionalligisten Mülheim-Urmitz an die Nette zurück wie in Niklas Kühn ein Jungtalent vom Jugendbundesligisten HC Koblenz via Doppelspielrecht.

„Beide sind sportlich wie menschlich echte Verstärkungen“, lobt TVW-Spielertrainer Kai Schäfer, der nur einen Abgang (Collin Schäfer/HSG Wittlich) zu vermelden hat. Lob gibt es vom Wellinger Trainer auch für den Derbyrivalen TuS Weibern. „Bei uns war lange die Halle wegen Bodensanierung gesperrt. Weibern hat uns mit gemeinsamem Training und Hallenzeiten vorbildlich unter die Arme gegriffen.“

„Es wird ein breites Mittelfeld geben, in dem auch wir uns leistungsmäßig einordnen.“

Wellings Spielertrainer Kai Schäfer

Aus der Not machte der TVW ansonsten eine Tugend, denn „wir haben uns physisch sehr intensiv auf eine Saison vorbereitet, in der die Oberliga sehr stark besetzt sein wird“. Es gab ein abwechslungsreiches Programm aus Spinning, Laufeinheiten, Beachvolleyball, Triathlon und mehr, welches laut Schäfer „auch fürs Teambuilding gut war“.

Seit Mitte August ging es dann an den handballerischen Feinschliff, der laut Schäfer bis zum Saisonstart aber wohl noch nicht abgeschlossen ist. Dennoch wollen die Maifelder auch diesmal eine sorgenfreie Saison spielen und hätten sicher nichts dagegen, den achten Platz aus der Vorsaison noch etwas zu verbessern. Schäfer dazu: „Es wird ein breites Mittelfeld geben, in dem auch wir uns leistungsmäßig einordnen. Wenn wir mit ganz unten ebenso wenig zu tun haben, wie mit ganz oben, dann wäre unser Saisonziel am Ende erfüllt. Allerdings ist das erste Spiel in Wittlich gleich eine Mammutaufgabe, denn die HSG als letztjähriger Vizemeister wird auch diesmal ein gewaltiges Wort bei der Titelvergabe mitsprechen.“