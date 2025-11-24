SSV mit Remis in Bad Ems Walterschens Tor in letzter Sekunde lässt Wissen jubeln 24.11.2025, 10:56 Uhr

Einen Punktgewinn bejubelten die Handballer des SSV Wissen im Spitzenspiel der Bezirksoberliga beim TV Bad Ems II. Quasi mit der Schlusssirene erzielte der starke Max Walterschen das 28:28 und sicherte ein verdientes Remis.

Das Spitzenspiel in der Handball-Bezirksoberliga zwischen dem TV Bad Ems II und dem SSV Wissen endete nach einem dramatischen Ende mit 28:28 (17:13). Der SSV um Trainer Andreas Groß traf mit der Schlusssirene zum Ausgleich und jubelte dementsprechend über den Punktgewinn beim Tabellenzweiten.







