SSV mit Remis in Bad Ems
Walterschens Tor in letzter Sekunde lässt Wissen jubeln
Symbolbild
dpa

Einen Punktgewinn bejubelten die Handballer des SSV Wissen im Spitzenspiel der Bezirksoberliga beim TV Bad Ems II. Quasi mit der Schlusssirene erzielte der starke Max Walterschen das 28:28 und sicherte ein verdientes Remis.

Lesezeit 1 Minute
Das Spitzenspiel in der Handball-Bezirksoberliga zwischen dem TV Bad Ems II und dem SSV Wissen endete nach einem dramatischen Ende mit 28:28 (17:13). Der SSV um Trainer Andreas Groß traf mit der Schlusssirene zum Ausgleich und jubelte dementsprechend über den Punktgewinn beim Tabellenzweiten.

Ressort und Schlagwörter

Handball Männer RheinlandSport