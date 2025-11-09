HSV-Frauen wehren sich Walter sieht Schritt in die richtige Richtung 09.11.2025, 16:02 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/ Yana Rafikova

Die Niederlagenserie konnten die Handballerinnen des HSV Sobernheim nicht stoppen. Doch Trainer Marius Walter zieht aus dem Gastspiel in Budenheim durchaus Positives.

Eine Überraschung gelang den Regionalliga-Handballerinnen des HSV Sobernheim zwar nicht, aber sie traten im Duell mit den SF Budenheim anders auf als zuletzt, spielten in der Budenheimer Waldsporthalle als Team wesentlich besser zusammen. „Das war absolut ein Schritt nach vorne, auch wenn es nie schön ist, so deutlich zu verlieren“, sagte HSV-Trainer Marius Walter nach der 17:30 (7:17)-Niederlage.







