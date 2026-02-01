HVV spielt 33:33 in Budenheim Waldgenbach: Wir sind hier förmlich verprügelt worden Lutz Klattenberg 01.02.2026, 13:07 Uhr

Spannung in der Handball-Regionalliga: Vallendar hält mit einem 33:33 gegen Budenheim die Tabellenspitze. Waldgenbachs Kritik: Unparteiische lassen harte Spielweise zu.

Zwei Punkte waren möglich für den HV Vallendar, der im Topspiel bei den Sportfreunden Budenheim den letzten Wurf im Spiel hatte. Am Ende war es beim 33:33 (18:15) ein Zähler für die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach. Ein Punkt, der beim Tabellendritten der Handball-Regionalliga Südwest aber durchaus als Gewinn verbucht werden darf.







