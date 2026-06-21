Der HV Vallendar bereitet sich intensiv auf die Rückkehr in die 3. Handball-Liga Südwest vor. Spannende Personalwechsel und taktische Anpassungen versprechen eine aufregende Saison.
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Die Vorbereitungen auf die erste Saison in der dritthöchsten Spielklasse nach über 15 Jahren laufen bei den Handballern des HV Vallendar auf Hochtouren. „Für uns sind gezielte Verstärkungen auf einzelnen Positionen in der höheren Liga natürlich wichtig, aber es muss eben auch menschlich zu Mannschaft passen“, erklärt HVV-Trainer Veit Waldgenbach.