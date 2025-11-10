Vallendar siegt souverän Waldgenbach knickt um und versetzt HVV einen Schrecken Lutz Klattenberg 10.11.2025, 08:50 Uhr

i Nicht viel zu bemängeln hatte Trainer Veit Waldgenbach beim klaren Vallendarer Sieg in Offenbach. Wolfgang Heil

Auf der TV Offenbach kann den HV Vallendar nicht stoppen. Die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach nahm die Auswärtshürde souverän.

Der HV Vallendar setzt in der Handball-Regionalliga Südwest seinen guten Lauf fort. Beim TV Offenbach kam die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach zu einem ungefährdeten 32:24 (17:11)-Auswärtssieg. Es war der fünfte Erfolg in Serie der Vallendarer, der achte Sieg insgesamt im neunten Saisonspiel, der weiterhin den zweiten Platz hinter der SG Zweibrücken bedeutet.







