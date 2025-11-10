Waldgenbach knickt um und versetzt HVV einen Schrecken

Auf der TV Offenbach kann den HV Vallendar nicht stoppen. Die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach nahm die Auswärtshürde souverän.
Lesezeit 1 Minute
Der HV Vallendar setzt in der Handball-Regionalliga Südwest seinen guten Lauf fort. Beim TV Offenbach kam die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach zu einem ungefährdeten 32:24 (17:11)-Auswärtssieg. Es war der fünfte Erfolg in Serie der Vallendarer, der achte Sieg insgesamt im neunten Saisonspiel, der weiterhin den zweiten Platz hinter der SG Zweibrücken bedeutet.