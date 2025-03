Zwar sind die Vallendarer Handballer ihrer Favoritenstellung beim Auswärtsspiel in Nieder-Olm gerecht geworden, Trainer Veit Waldgenbach war mit der Leistung seiner Mannschaft aber nicht zufrieden.

Der HV Vallendar hat seine Pflichtaufgabe in der Handball-Regionalliga Südwest erledigt, ohne Glanz und mit dem Wermutstropfen einer eventuell schwereren Verletzung. Bei Tabellenschlusslicht TV Nieder-Olm gewann die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach mit 36:25 (17:15).

Kreisläufer Dominik Stein erwischte es etwa zehn Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit. Bei einer Abwehraktion fiel Stein ein Gegenspieler unglücklich von der Seite ins Bein. Anscheinend ist das Knie betroffen, nähere Untersuchungen müssen nun weiteren Aufschluss geben.

Warnung von Trainer Waldgenbach wird nicht gehört

„Das passt dann bei so einem Spiel ins Bild“, ärgerte sich Waldgenbach. Der Vallendarer Trainer war mit dem Spiel seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden: „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe“, berichtete Waldgenbach. Es war die Frühphase, die den HVV-Coach wurmte – und das trotz einer 4:1-Führung, Nieder-Olm machte das zweite Tor erst in der neunten Spielminute. „Ohne jede Übertreibung: Wir müssen mit einer 8:1-Führung nach zehn Minuten dastehen und damit für klare Verhältnisse sorgen. Der Chancenwucher war enorm. Vielleicht war es die psychologische Komponente, dass man beim Schlusslicht nicht die volle Konzentration aufbringt. Ich habe davor gewarnt, aber es hat nicht gefruchtet“, haderte Waldgenbach.

Nieder-Olm kam in der Folge zum 6:6-Ausgleich, nie aber zur eigenen Führung. Bis zum 16:17 (34.) blieben die Gastgeber in Schlagdistanz, dann gelang es dem HVV, einen komfortablen Vorsprung zu erspielen, der in der Schlussphase schnell ausgebaut wurde. Waldgenbach: „Wir haben die Hausaufgaben erledigt, aber schlecht. Das haken wir jetzt ganz schnell ab und schauen nach vorne.“

HV Vallendar: Stitz, Schenk; Fa. Schmitt (1), Fl. Schmitt (2), Schmidt (1), Möllering (1), Stein, Ramaj (9), Schüller (8), J. Waldgenbach (7/1), Wheaton, T. Waldgenbach (2), Walb (4), Buch (1), Acar.