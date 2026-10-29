Zwei fest einkalkulierte Siege verbuchten die Handballer des TuS Holzheim in den zurückliegenden beiden Wochen. Im Kampf zum einen Platz im sicheren Mittelfeld der Tabelle gilt es für die Ardecker weiterhin alles mitzunehmen, was möglich ist.
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Ergebnisse bleiben dann in Erinnerung, wenn sie mit besonderen Erfolgen oder maßlosen Enttäuschungen verbunden sind. Beim TuS Holzheim übertraf die Anzahl der Höhepunkte die der Tiefen in den vergangenen Oberliga-Spielzeiten deutlich. In der Saison 2023/24 stieg man als Meister auf, 2025/26 wurde man Zweiter.