22:35-Debakel sitzt noch tief Vorsicht vor treffsicherem Oberurseler Rückraum-Duo René Weiss 29.10.2026, 10:52 Uhr

i Herr der Lüfte: Christoph Horn dürfte nach überstandener Verletzung am Samstag in Oberursel wieder eine Option für den Holzheimer Oberliga-Kader sein. René Weiss

Zwei fest einkalkulierte Siege verbuchten die Handballer des TuS Holzheim in den zurückliegenden beiden Wochen. Im Kampf zum einen Platz im sicheren Mittelfeld der Tabelle gilt es für die Ardecker weiterhin alles mitzunehmen, was möglich ist.

Ergebnisse bleiben dann in Erinnerung, wenn sie mit besonderen Erfolgen oder maßlosen Enttäuschungen verbunden sind. Beim TuS Holzheim übertraf die Anzahl der Höhepunkte die der Tiefen in den vergangenen Oberliga-Spielzeiten deutlich. In der Saison 2023/24 stieg man als Meister auf, 2025/26 wurde man Zweiter.







Artikel teilen

Artikel teilen