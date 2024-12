34. Turnier um den Nette-Cup Vorfreude auf stimmungsvolle Tradition in Welling Harry Traubenkraut 22.12.2024, 00:00 Uhr

i Der TV Welling (am Ball Eric Schneidereit, rechts Spielertrainer Kai Schäfer) freut sich auf die 34. Auflage seines Turniers um den Nette-Cup. HetPix Fotodesign

Das Handball-Turnier um den Nette-Cup hat schon Tradition. Und die wird weiterhin gepflegt und geschätzt. Nach den Feiertagen findet es in Welling nun schon zum 34. Mal statt.

Alle Jahre wieder freuen sich die Handballer der Region und ihre Anhänger auf den Wellinger Nettecup nach dem Weihnachtsfest. Der geht diesmal von Freitag bis Montag, 27. bis 30. Dezember, in seine 34. Auflage seit dem Premierenjahr 1989. Angesichts von rund 1300 Zuschauern an den vier Turniertagen herrscht in der Wellinger Halle eine Mischung aus sportlichem Wettkampf und Partystimmung, die den Reiz dieses Turniers ausmacht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen