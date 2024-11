Nach zwei Heimsiegen gegen die Südpfalz Tiger Ottersheim und die HG Saarlouis II hat die HSG Kastellaun/Simmern am Samstagabend (20 Uhr) die große Chance, sich mit einem Auswärtssieg in der Tabelle der Handball-Regionalliga in eine gute Position zu bringen vor den Derbys daheim gegen Spitzenreiter HV Vallendar und bei der HSG Rhein-Nahe Bingen. Dafür müsste ein Auswärtssieg beim TV Nieder-Olm her. Möglich ist das, die Gastgeber sind mit 0:8 Punkten Letzter.