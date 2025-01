HV Vallendar erwartet HBMU Vor dem Derby: Bjarnason verkündet Abschied Lutz Klattenberg 30.01.2025, 12:59 Uhr

i Die letzten Anweisungen: Am Saisonende ist für HBMU-Trainer Hilmar Bjarnason erst einmal Schluss mit Handball. Foto: Wolfgang Heil Wolfgang Heil

Die einen hoffen noch auf den Aufstieg, die anderen wollen nicht absteigen: Vor dem Derby zwischen dem HV Vallendar und HB Mülheim-Urmitz rückt indes Gäste-Trainer Hilmar Bjarnason in den Mittelpunkt.

Aus Sicht der Handball-Fans im Rheinland sind die Aufeinandertreffen des HV Vallendar und HB Mülheim-Urmitz immer die Saisonhöhepunkte, unabhängig vom Tabellenstand in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar. So ist auch am Freitagabend (19.30 Uhr) auf dem Mallendarer Berg eine restlos gefüllte Konrad-Adenauer-Sporthalle und tolle Stimmung eigentlich garantiert.

