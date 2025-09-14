30 Minuten haben die Regionalliga-Handballerinnen der HSG Hunsrück vor 200 Zuschauern bei der HSG Marpingen mithalten können. Nach dem 10:13-Halbzeitstand setzte es beim Schlusspfiff noch eine 21:32-Packung zum Saisonstart 2025/26.

„Die erste Halbzeit war richtig gut“, meinte Hunsrück-Trainer Maouia ben Maouia. Sein Team war ebenbürtig und ging durch einen Treffer der stark aufspielenden Linksaußen Lina Wagner nach 14 Minuten mit 5:4 in Führung. Mit flüssigem Passspiel ließen Hunsrückerinnen den Ball im Rückraum laufen und suchten gegen die offensive 3-2-1-Abwehrformation ihre Abschlussmöglichkeiten von beiden Außenpositionen. Nina Lammersmann glich nach 20 Minuten zum 8:8 aus und Marpingens Trainer nahm eine Auszeit. Ein 3:0-Lauf brachte die Gastgeberinnen anschließend mit 11:8 nach vorne.

Marpingen hat vor der Pause Probleme mit der Hunsrück-Abwehr

Doch die Saarländerinnen hatten durchaus ihre Probleme, sich gegen die Hunsrücker 6:0-Abwehrformation durchzusetzen und die Torwürfe aus dem Rückraum parierte die gute Schlussfrau Vanessa Gerken. Die Gegentreffer resultierten überwiegend durch das Tempospiel der Marpingerinnen, die dann überwiegend frei vor Gerken zum Abschluss kamen. Stark wehrte sie einen Torwurf von Rechtsaußen ab, doch der Ball prallte wie eine Vorlage vor die Hände von Gianna Fuchs, die das Spielgerät zum 12:9 ins leere Tor warf. Rechtsaußen Ann-Kathrin Molz verkürzte zum 10:12, ehe ein Ballverlust dem Heimteam das 13:10 noch vor dem Pausenpfiff ermöglichte.

„Marpingen hat dann die offensive Abwehr auf eine mehr etwas defensivere und kompaktere Formation umgestellt. Anfang der zweiten Halbzeit haben wir zu früh den Kontakt gesucht, haben uns festmachen lassen und kamen dann nicht mehr zu unserem Angriffsspiel“, sah ben Maouia. Sein Team rieb sich mit Einzelaktionen zu sehr auf, oft drohte das Zeitspiel und harmlose Notwürfe flogen ungefährlich in Richtung gegnerisches Tor. Nach dem Zwischenstand von 11:18 (40.) traf Wagner zum 12:18 und die für Gerken eingewechselte Rebekka Schmitz wehrte einen Siebenmeter ab. Molz und Hanna Faust verkürzten jeweils zum 13:18 und 14:19.

Hunsrückerinnen fehlt am Ende die Kraft

Doch die Kräfte der Gäste schwanden und die Konzentration sank merklich. Jeder technische Fehler oder Fehlwurf wurde mit einem Gegentreffer bestraft und beim 17:27 war der Rückstand erstmalig zweistellig. Die personell aufgerüsteten Marpingerinnen waren für Hunsrück eine ganze Nummer zu groß und generierten mit 32:21-Endresultat ihren zweiten Heimsieg. „Die Mädels haben gut gekämpft. Mir ist das Ergebnis zu hoch ausgefallen. Trotz aller Schwierigkeiten in der Vorbereitung wollen wir uns weiter verbessern“, hat der Hunsrück-Trainer vor. Die frühe Saisonphase sieht er noch als Vorbereitung, dass seine Mannschaft in absehbarer Zeit dann wieder stabil auftreten soll. Am Samstag (19.30 Uhr) empfängt die HSG Hunsrück die Südpfalz Tiger Ottersheim in der Kleinicher Hirtenfeldfalle.

HSG Marpingen – HSG Hunsrück 32:21 (13:10)

Marpingen: Zahm, Heck – Fuchs (3), Dillo (2/2), Günther (3), Bermann (2), Frank (2), Wenzel (1), Leib (2), Geibel (3), Hartz (4), Petrak (5/1), Schmidt (2), Maximini (2).

Hunsrück: Gerken, Schmitz – Schug (1), Mohebzada (1), Faust (4/2), Kappes (1), L. Wagner (5), Rolinger (1), Longen, Lesch (3), Lammersmann (3), Molz (2).

Schiedsrichter: Christian Schneider (Merzig) und Dominik Schwindling (Elm-Sprengen).

Zuschauer: 200.