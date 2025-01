Nahe-Duo auswärts gefordert Viele Kranke: Training der HSG fällt aus Gert Adolphi 30.01.2025, 17:37 Uhr

i Symbolbild dpa

Weiter geht es in der Handball-Oberliga für die beiden Teams von der Nahe. Auswärts geht es den Trainern der HSG Nahe-Glan und des HSV Sobernheim darum, Konstanz nachzuweisen.

Gering sind die Erfolgsaussichten der beiden Handball-Oberligisten aus dem Kreis Bad Kreuznach bei ihren Auswärtsspielen am Wochenende. Der HSV Sobernheim tritt am Samstag, 18 Uhr, beim zweitplatzierten TV Bodenheim an, die HSG Nahe-Glan am Sonntag, 18 Uhr, beim verlustpunktfreien Spitzenreiter TG Osthofen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen