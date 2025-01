Klarer Sieg der HSG Nahe-Glan Viel Spielzeit für den Nachwuchs 27.01.2025, 13:06 Uhr

i Symbolbild dpa

Platz vier ist das große Ziel der in dieser Saison bisher arg gebeutelten HSG Nahe-Glan. Bei der SG Rheintal sackte das Team mit einer überzeugenden Vorstellung zwei Pflichtpunkte ein.

Den letzten Platz der Oberliga haben die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan schon einmal verlassen – und das auf beeindruckende Art und Weise. Mit 36:21 (18:12) gewannen sie in Bingen bei der SG Rheintal.„Einen Sieg hatten wir eingeplant, dass er so deutlich ausgefallen ist, ist umso schöner“, sagte HSG-Trainer Pero Kolvrat und fügte an: „Es hat alles gestimmt, Torfrauen und Abwehr waren sehr gut, auch die Trefferquote hat gestimmt.

