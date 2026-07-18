Quo vadis, Handball-Verband Rheinland? Während der HVR in der Spitze recht gut aufgestellt ist, krankt es an der Basis. Weite Fahrten zu Spielorten mit hohem zeitlichen Aufwand schrecken ab. Der Verzicht der HSG Westerwald ist längst kein Einzelfall.
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Bei der seit Jahren stetig sinkenden Zahl an Mannschaften wird es bei der ohnehin nicht sonderlich stabilen Breite in einem großen Beritt zwischen Wissen und Igel-Liersberg, Ahrweiler und Irmenach im Handball-Verband Rheinland zunehmend schwieriger, einen halbwegs gut strukturierten Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.