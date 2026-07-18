Verbandsliga? Nein danke! Verzicht der HSG Westerwald ist längst kein Einzelfall Stefan Nink 18.07.2026, 06:00 Uhr

i Künftig gehen die Handballer der HSG Westerwald (graue Trikots, hier im Heimspiel gegen den SV Untermosel) nicht mehr in der Verbandsliga auf Torejagd, sondern nur noch in der Bezirksoberliga. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Quo vadis, Handball-Verband Rheinland? Während der HVR in der Spitze recht gut aufgestellt ist, krankt es an der Basis. Weite Fahrten zu Spielorten mit hohem zeitlichen Aufwand schrecken ab. Der Verzicht der HSG Westerwald ist längst kein Einzelfall.

Bei der seit Jahren stetig sinkenden Zahl an Mannschaften wird es bei der ohnehin nicht sonderlich stabilen Breite in einem großen Beritt zwischen Wissen und Igel-Liersberg, Ahrweiler und Irmenach im Handball-Verband Rheinland zunehmend schwieriger, einen halbwegs gut strukturierten Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.







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