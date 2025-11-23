Starke Vorstellung Verzicht auf Kreisläufer: HSV stellt Topteam Aufgaben 23.11.2025, 11:35 Uhr

i Gehörte mit sechs Treffern zu den besten Torschützen des HSV Sobernheim in Saulheim: Paul Mitschke. Edgar Daudistel

Kleiner Kader, ungewöhnliche Herangehensweise, gute Leistung – der HSV Sobernheim wusste bei Spitzenreiter SG Saulheim II zu gefallen.

Mit einer starken Leistung hat der HSV Sobernheim bei der SG Saulheim II, dem Tabellenführer der Handball-Verbandsliga, bleibenden Eindruck hinterlassen. Beim 28:36 (16:19) verkauften sich die Bad Sobernheimer teuer.„Wir haben mit dem gleichen Abstand gegen die Saulheimer verloren wie der Tabellenzweite und der Dritte, das sagt viel aus über unsere starke Vorstellung“, erklärte HSV-Coach Tino Stumps.







