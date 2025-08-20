Vorbereitungsturnier haben in Westerburg Tradition. Das Abschneiden der gastgebenden HSG Westerwald bei der diesjährigen Auflage spiegelt nur bedingt die gezeigten Leistungen wider.

Beim „Sparkasse Westerwald-Sieg“-Cup in Westerburg mussten sich die gastgebende HSG Westerwald mit dem vierten und letzten Platz begnügen. Ohne die rechte Angriffsseite mit Lars Hofmann und Daniel Sörger, den beiden Torhütern David Münz und Leonid Will sowie den beiden flinken Spielmachern Philipp Wolf und Robert Keller habe es beim Handball-Verbandsligisten „einfach in der Breite des Kaders“ gefehlt, um bessere Ergebnisse einzufahren, bilanzierte der HSG-Vorsitzende Jörg Wengenroth nach dem Vorbereitungsturnier in eigener Halle.

Am Ende fehlen den Gastgebern die Körner﻿

Gegen den VfB Driedorf (16:18) habe Chancenwucher einen möglichen Sieg zunichtegemacht. Gegen den Turniersieger TV Bad Ems (18:19) aus der Oberliga präsentierte sich die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Friedrich „sehr gut“, wie Wengenroth fand, habe sich in der Schlusssekunde durch einen verworfenen Strafwurf aber nicht mit einem Punkt belohnt. Im dritten und letzten Spiel gegen den HSC Ingelheim (16:22) hätten dann „einfach die Körner gefehlt“, um doch noch Zählbares mitzunehmen.

„Insgesamt haben die Zuschauer viele spannende Partien verfolgen können“, bilanzierte Jörg Wengenroth. Rheinland-Oberligist Bad Ems setzte sich Bad Ems mit drei Siegen und 6:0 Punkten vor Ingelheim (4:2), Driedorf (2:4) und den gastgebenden Westerwäldern (0:6) durch.