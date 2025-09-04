Der TV Hermeskeil ist der erste Gegner der HSG Obere Nahe. HSG-Coach Christian Wagner hält die Aufgabe für machbar, erwartet insgesamt aber eine stärkere Spielklasse als in der Vorsaison.

Mit einem Heimspiel starten die Handballer der HSG Obere Nahe am Sonntag in ihre Saison in der Bezirksoberliga. In Niederwörresbach gastiert um 18.30 Uhr der TV Hermeskeil. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Verbandsliga 2024 landete das Obere-Nahe-Team in der vergangenen Runde auf einem beachtlichen dritten Tabellenplatz. Und im oberen Drittel des Klassements möchte Christian Wagner, der die Mannschaft weiter gemeinsam mit Jonathan Schäfer trainiert, gerne auch diesmal wieder abschließen.

Allerdings erwartet Wagner die Bezirksoberliga „sehr viel stärker“ als in der vergangenen Spielzeit. „Dadurch, dass es nur noch eine Verbandsliga gibt, sind einige Mannschaften von oben dazugestoßen, die wahrscheinlich besser sind als jene Teams, die in dieser Runde nicht mehr in der Bezirksoberliga spielen“, erklärt er.

„Es gilt für uns, ältere Spieler bei Laune zu halten und junge zu integrieren, damit wir in den nächsten Jahren mit einem ganz jungen Team wieder angreifen können“

HSG-Obere-Nahe-Trainer Christian Wagner

Der Coach stellt allerdings auch klar, dass sich die HSG Obere Nahe in einer Übergangsphase befindet. „Es gilt für uns, ältere Spieler bei Laune zu halten und junge zu integrieren, damit wir in den nächsten Jahren mit einem ganz jungen Team wieder angreifen können“, erläutert Wagner und fügt dazu: „Wir wollen allen, die diesen Weg motiviert mitgehen, viel Spielzeit geben.“ Dabei hofft das Trainerteam, dass sich die Saison so entwickelt, dass ältere Spieler zurückstecken können. Sich selbst nimmt Wagner als Beispiel: „Mit meinen 40 Jahren muss ich nicht zwingend mehr auf dem Feld stehen, sondern nur noch, wenn nötig ist.“

Wagner und Schäfer ist es wichtig, dass ihre Mannschaft zusammensteht – auch, wenn es mal nicht so läuft. „Wir wollen ja miteinander und nicht gegeneinander spielen und uns auf dem Spielfeld nicht selber Schwierigkeiten bereiten“, erklärt er. Für Wagner hat dieses Miteinander höhere Priorität als das nackte Ergebnis. Einen gewissen Balanceakt sieht der Coach gleichwohl auf sein Team zukommen. „Natürlich sind auch gute Resultate wichtig für die Stimmung, deshalb kann es schon zu der Situation kommen, in der wir Trainer daran erinnern müssen, um was es geht.“ Klar ist nämlich, dass die HSG Obere Nahe sportlich nicht in größere Schwierigkeiten kommen möchte.

„Der TV Hermeskeil spielt robust bis unfair“

Christian Wagner über den Auftaktgegner

Allerdings hat Wagner großes Vertrauen in die Fähigkeiten seines Trainerkollegen Jonathan Schäfer. „Er ist unser Matchplaner und zaubert immer wieder coole Ideen aus dem Hut, wie wir unser Personal auf den Gegner am besten anpassen können“, lobt Wagner.

Auf Schäfers Einfälle kommt es womöglich auch gegen den TV Hermeskeil am Sonntag an. Wagner sieht im Auftaktkontrahenten einen „schlagbaren Gegner“ und bezeichnet dessen Spielweise als „robust bis unfair“. „Wir wollen mit schönem Tempospiel dagegenhalten“, erklärt er. Lange verzichten muss die HSG Obere Nahe allerdings auf einen Schlüsselspieler: Yannik Zühlsdorf hat einen Kreuzbandriss erlitten und fällt für geraume Zeit aus.