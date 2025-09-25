Zum Auftakt wollen alle Frauen dabei sein: Oberligist HSG Nahe-Glan startet mit seinem kompletten Kader in die Pfalz.

Dass die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan am Sonntag, 16 Uhr, mit der Partie bei der HSG Dudenhofen/Schifferstadt erst verspätet in die Oberliga-Saison einsteigen, sieht Sebastian Franz mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Der Trainer der Gäste konnte den Gegner bereits im Video studieren und sein Team auf ihn einstellen, dafür verfügen die Pfälzerinnen über Matchpraxis.