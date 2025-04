Durch den 25:20-Sieg in Bodenheim haben die Sportfreunde Budenheim die Meisterschaft in der Handball-Regionalliga der Frauen gewonnen. Die HSG Hunsrück wurde am Ende Sechster, an Ostermontag steht noch das Final Four um den HVR-Pokal in Kleinich an.

Versöhnlicher Ausklang am finalen Spieltag: In der Handball-Regionalliga der Frauen siegte die HSG Hunsrück gegen den Tabellenletzten HSG Saarbrücken mit 32:23 (11:10). Mitte der zweiten Halbzeit zogen die Gastgeberinnen in der Kleinicher Hirtenfeldhalle entscheidend davon. Bereits vor der Begegnung stand fest, dass die HSG Hunsrück die schwierige Saison auf Rang sechs beenden wird – nun mit dem Wissen, dass das Punktekonto am Ende 18:22 Zähler ausweist.

Die erste Hälfte verlief relativ ausgeglichen, das Schlusslicht hielt mit der Heimmannschaft erstaunlich leicht Schritt. 7:7 (20.), 10:10 (30.) und 14:14 (35.) verdeutlichen die Spannung bis in den zweiten Abschnitt hinein. Top-Werferin Melissa Gräber erwischte einen guten Start, sieben ihrer acht Tore netzte sie in den ersten 33 Minuten ein. Über die gesamte Partie gesehen war aber das „nur“ der zweitbeste Wert. Gäste-Akteurin Nele Dillo war mit bärenstarken zehn Treffern noch erfolgreicher. Die Weichen auf Heimsieg stellte die HSG Hunsrück erst nach einer knappen Dreiviertelstunde Nettospielzeit, bessere Verteidigung samt zu Ende gespielten Gegenstößen als Rezept. Spätestens der Siebenmeter von Gräber zum 27:19 (51.) stellte die Entscheidung dar. Der letzte Treffer war dann der Ex-Saarbrückerin Emma Lesch zum 32:23 (60.) vorbehalten.

Emma Lesch: Duell gegen Ex-Klub „total emotional“

Gästetrainer David Hoffmann sagte: „Mir waren es zu viele Zeitstrafen gegen uns, aber gut. Der verletzungsbedingte Ausfall unserer Torfrau Raphaela Heider (musste nach einem Zusammenprall runter) war schade, sie war stark im Spiel. In der zweiten Halbzeit mussten wir zu viel im Rückwärtslaufen verteidigen. Der Sieg von Hunsrück ist verdient, aber neun Tore ist zu hoch.“ Hunsrück-Coach Maouia ben Maouia war erleichtert: „Alle sind froh, dass die Saison jetzt endlich vorbei ist. Und ich bin froh, dass sich alle nochmal motivieren konnten. Der Gegner hat in der Anfangsphase sehr gut mitgehalten.“ Ein Fakt aus dem ersten Durchgang ärgerte ihn besonders: „Wenn es bei uns die Chance zu einem Tempogegenstoß gab, hatten wir zwei Läuferinnen und vier Zuschauerinnen.“

Ben Maouia macht bekanntlich weiter bei der HSG, im Sommer bekommt er vier Neuzugänge (unter anderem Rückkehrerin Meike Frank), die den Irmenach/Gösenrotherinnen-Kader sowohl in der Breite als auch in der Spitze stärken. Da Stand jetzt nur Laure Flener im Tor der einzige Abgang zu sein scheint, ist sicher, dass Emma Lesch bleibt. „Ich habe intern im Dezember schon gesagt, ich bleibe noch mindestens ein Jahr, vor allem wenn sich ein Verein so um einen bemüht wie die HSG letzten Sommer um mich. Vor der Saison wollten wir Zweiter oder Dritter werden, aber unter den ganzen Umständen ist Platz sechs absolut okay“, sagte Lesch. Das direkte Duell mit ihren Ex-Kolleginnen konnte Lesch (am Ende fünf Tore) indes nicht genießen: „Das war total emotional. Die Anspannung und der Druck waren so hoch. Ich hatte irgendwie das Gefühl, etwas beweisen zu müssen.“

HSG Hunsrück – HSG Saarbrücken 32:23 (11:10)

HSG Hunsrück: Gerken, Kristinsdottir, Flener – Tatsch (3), Litzenburger (4), Schug, Gräber (8), Rolinger, Lesch (5), Molz, Lammersmann (5), Wagner (3), Nicolae (3), Hahn (1).

Saarbrücken:Heider, Schäffler – Schmeer (3), Kopp (2), Dillo (10), Egler (1), Otto, Müller (1), Altmeier (1), Koch (2), Maximini (3), Boudier, Busche.

Schiedsrichter: Simon Weißbrod (HF Köllertal).

Zuschauer: 240.

Spielfilm:3:0 (5.), 6:3 (10.), 7:7 (20.), 9:9 (26.), 11:10 (Halbzeit); 14:14 (35.), 18:17 (40.), 23:17 (48.), 25:19 (50.), 30:19 (53.), 32:23 (Endstand).