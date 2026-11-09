21:28 vs. Mainz 05/Nieder-Olm Verletzung bringt HSG-Mädels völlig aus dem Konzept Michael Bongard 09.11.2026, 09:38 Uhr

i Kastellaun/Simmerns Torjägerin Lea Burg verletzte sich nach rund 20 Minuten wohl schwer am Knie beim Heimspiel gegen Mainz 05/Nieder-Olm, ihre Mitspielerinnen waren geschockt. Zu dem Zeitpunkt führte Kastellaun noch mit 12:5, am Ende verlor man 21:28. B&P Schmitt

Alles sah nach einem klaren Heimsieg in der Bundesliga für die B-Mädchen der HSG Kastellaun/Simmern gegen Mainz 05/Nieder-Olm aus, aber dann brachte eine Verletzung die Gastgeberinnen völlig aus dem Konzept.

Die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern haben zum Abschluss der Hinrunde in der sechsköpfigen Staffel 5 in der B-Juniorinnen-Bundesliga ihre dritte Niederlage im fünften Spiel beim 21:28 (12:11) gegen Mainz 05/Nieder-Olm kassiert und rutschten mit 4:6 Punkten auf den fünften Tabellenplatz ab.







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