Alles sah nach einem klaren Heimsieg in der Bundesliga für die B-Mädchen der HSG Kastellaun/Simmern gegen Mainz 05/Nieder-Olm aus, aber dann brachte eine Verletzung die Gastgeberinnen völlig aus dem Konzept.
Lesezeit 1 Minute
Die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern haben zum Abschluss der Hinrunde in der sechsköpfigen Staffel 5 in der B-Juniorinnen-Bundesliga ihre dritte Niederlage im fünften Spiel beim 21:28 (12:11) gegen Mainz 05/Nieder-Olm kassiert und rutschten mit 4:6 Punkten auf den fünften Tabellenplatz ab.