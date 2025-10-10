Oberliga-Duo „Verdauungsprozess“ bei HSG Hunsrück und Kastellaun II 10.10.2025, 14:24 Uhr

i Das Spitzenspiel gegen Wittlich (rote Trikots) ging für die HSG Hunsrück um Fabian Schmidt in die Binsen. Eine weitere Enttäuschung wollen die Irmenach/Gösenrother am Samstag (20 Uhr) beim Aufsteiger HV Vallendar II vermeiden. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Das vergangene Wochenende in der Oberliga haben die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun II erst einmal verdauen müssen. Wie gut das gelungen ist, zeigt sich für das Duo am Samstag bei zwei sicherlich nicht einfachen Auswärtsspielen.

Vor der dreiwöchigen Herbstpause sind die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun II am Samstag in der Handball-Oberliga noch einmal auswärts gefordert.TV Welling – HSG Kastellaun/Simmern II (Sa., 19.30 Uhr). Das 28:28 gegen Vallendar II (nach eigener 28:23-Führung fünf Minuten vor Schluss) musste die Kastellauner Reserve erst einmal ein paar Tage verdauen.







