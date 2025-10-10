Das vergangene Wochenende in der Oberliga haben die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun II erst einmal verdauen müssen. Wie gut das gelungen ist, zeigt sich für das Duo am Samstag bei zwei sicherlich nicht einfachen Auswärtsspielen.
Lesezeit 2 Minuten
Vor der dreiwöchigen Herbstpause sind die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun II am Samstag in der Handball-Oberliga noch einmal auswärts gefordert.TV Welling – HSG Kastellaun/Simmern II (Sa., 19.30 Uhr). Das 28:28 gegen Vallendar II (nach eigener 28:23-Führung fünf Minuten vor Schluss) musste die Kastellauner Reserve erst einmal ein paar Tage verdauen.