Vereine tagen in Haßloch Verbandstag befasst sich mit digitaler Entwicklung 09.08.2026, 13:05 Uhr

i Symbolbild dpa

Überraschend kritisch setzt sich der scheidende Präsident des Handballverbands Rheinhessen-Pfalz mit der Digitalentwicklung des Deutschen Handballbundes auseinander. Der Verbandstag soll Fragen der Vereine dazu beantworten.

Handball-Deutschland ist in Bewegung. Der Umstieg auf ein bundesweit einheitliches IT-System bringt auf allen Ebenen viel Arbeit mit sich. Kurz vor Beginn der neuen Saison fragen sich viele, ob das neue System rechtzeitig einsatzbereit ist. Diese und viele andere Fragen rund um das neue Verwaltungstool „Handball360“ stehen neben dem Wechsel auf dem Präsidentenstuhl im Mittelpunkt der Vereinsvertreterversammlung des Handballverbands ...







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