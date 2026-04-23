Nachdem sich der HV Vallendar vergangenes Wochenende die Meisterschaft gesichert hat und als Aufsteiger in die 3. Liga feststeht, spielt der HVV nun in Zweibrücken. Für HB Mülheim-Urmitz steht derweil das letzte Saison-Heimspiel auf dem Programm.
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Für den HV Vallendar wird das letzte Auswärtsspiel in der Handball-Regionalliga Südwest beim ärgsten Verfolger SG Zweibrücken zu einem Triumphzug. HB Mülheim-Urmitz empfängt Absteiger SG Saulheim und verabschiedet sich und einige Akteure.SG Zweibrücken – HV Vallendar (Sa.