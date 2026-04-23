Mülheim-Urmitz spielt daheim Vallendars Triumphzug und der Blick Richtung 3. Liga Lutz Klattenberg 23.04.2026, 12:07 Uhr

i Auch im Derby von Mülheim-Urmitz nicht zu bremsen waren Kalani Schmidt (am Ball) und der HV Vallendar, der nun schon zwei Spieltage vor Saisonende als Regionalligameister feststeht. Nun spielt der HVV in Zweibrücken, während HB zu Hause Schlusslicht Saulheim empfängt. Wolfgang Heil

Nachdem sich der HV Vallendar vergangenes Wochenende die Meisterschaft gesichert hat und als Aufsteiger in die 3. Liga feststeht, spielt der HVV nun in Zweibrücken. Für HB Mülheim-Urmitz steht derweil das letzte Saison-Heimspiel auf dem Programm.

Für den HV Vallendar wird das letzte Auswärtsspiel in der Handball-Regionalliga Südwest beim ärgsten Verfolger SG Zweibrücken zu einem Triumphzug. HB Mülheim-Urmitz empfängt Absteiger SG Saulheim und verabschiedet sich und einige Akteure. SG Zweibrücken – HV Vallendar (Sa.







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