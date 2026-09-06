34:33-Krimi gegen Dormagen II Vallendars Torhüter hält das Ding am Ende fest Tim Hammer 06.09.2026, 11:45 Uhr

i Die Vallendarer Fabian Schmitt (rotes Trikot, Nummer 4) und Maciej Marszalek (Nummer 44) versuchen, sich gegen die Dormagener Defensive durchzusetzen. Wolfgang Heil

Nach der Auftaktniederlage gegen Leutershausen meldet sich der HV Vallendar vor eigenem Publikum wieder zurück. Nach seinen spektakulären Paraden wird Keeper Erik Hodur gefeiert.

„Ich kann das gar nicht richtig erklären, was da gerade passiert ist. Ich habe einfach gemacht. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, wenn du beim ersten Heimspiel so wichtige Bälle hältst.“ Erik Hodur, Torhüter des HV Vallendar, konnte nach Spielende noch gar nicht fassen, was gerade in der voll besetzten Halle auf dem Mallendarer Berg in Vallendar passiert war.







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