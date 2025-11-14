Mülheim gastiert in Budenheim Vallendars letzte Hürde vor den zwei wichtigen Spielen Lutz Klattenberg 14.11.2025, 10:47 Uhr

i Nach zuvor drei Niederlagen ist HB Mülheim-Urmitz (am Ball Luca Reuter) mit dem Sieg gegen die Südpfalz Tiger der Befreiungsschlag gelungen. So soll es nun in Budenheim weiter gehen. Wolfgang Heil

Im Hinterkopf haben HB Mülheim-Urmitz und HV Vallendar bereits das Derby Ende November, aber zuvor müssen erst noch andere Aufgaben in der Regionalliga Südwest gelöst werden.

Das Rheinland-Derby in der Handball-Regionalliga Südwest zwischen dem HV Vallendar und HB Mülheim-Urmitz rückt näher. Der HVV hat an diesem Wochenende Heimrecht gegen Aufsteiger HSG Dudenhofen/Schifferstadt, danach spielfrei. HB muss zu den Sportfreunden Budenheim, dann kommen die VTV Mundenheim, bevor das Schlagerspiel Ende November (28.







