Der HV Vallendar hat in der Handball-Regionalliga eine schwierige Hürde gemeistert und sein Heimspiel gegen Rheinland-Konkurrent HSG Kastellaun/Simmern gewonnen. Die Hunsrücker wehrten sich allerdings lange Zeit tapfer.

i Der Vallendarer Jan Waldgenbach stellt sich hier dem anfliegenden Kastellauner Paul Mallmann entgegen - der HVV gewann das Rheinland-Derby gegen die Hunsrücker mit 33:24. Weiss René. René Weiss

Mirza Cehajic kommt gerne auf den Mallendarer Berg. Sein Sohn Mak spielt für die C-Jugend des HV Vallendar in der Regionalliga, und in der Hinrunde der Männer-Regionalliga holte die vom Bosnier trainierte HSG Kastellaun/Simmern gegen den Tabellenzweiten HV Vallendar in eigener Halle immerhin einen Zähler.

Auch diesmal, beim Rheinland-Derby auf dem Mallendarer Berg, wirkte Cehajic trotz der 24:33 (14:17)-Niederlage nicht traurig. „Meine Mannschaft hat gut gekämpft. Ich bin stolz, wie sie sich verkauft hat und schon in der ganzen Saison spielt“, fasste der Trainer der Hunsrücker zusammen.

Erst am Ende geht Kastellaun die Kraft aus

Die Personallage der Spielgemeinschaft ließ gegen die am Ende souveränen Vallendarer Löwen nicht mehr zu. Ab der 50. Minute schwanden die Kräfte, sodass das finale Ergebnis mit einer Differenz von neun Toren viel deutlicher aussah, als es zuvor gelautet hatte.

Das achtköpfige HSG-Mini-Aufgebot an Feldspielern, darunter mit Lewin Rickus und Yannik Mühlbauer zwei 19-Jährige, wehrte sich mit Spielmacher Sasa Puljizovic nach Kräften, doch spätestens die Rote Karte gegen Nikolas Friedrich (51.) zog Kastellaun/Simmern den Stecker. Zu diesem Zeitpunkt hatte es nur 26:23 für Vallendar gestanden.

„Spiele gegen Kastellaun sind traditionell hart umkämpft, es entscheiden immer Kleinigkeiten. Ein Teil davon waren diesmal die Kastellauner Personalprobleme. Das muss man richtig einschätzen.“

Vallendars Trainer Veit Waldgenbach

„Spiele gegen Kastellaun sind traditionell hart umkämpft, es entscheiden immer Kleinigkeiten. Ein Teil davon waren diesmal die Kastellauner Personalprobleme. Das muss man richtig einschätzen“, fasste Vallendars Trainer Veit Waldgenbach zusammen. Mit dem Ergebnis war er zufrieden, die erste Halbzeit fand er allerdings „nicht klar genug. Daran müssen wir arbeiten.“

Die Gastgeber führten nach einem Blitzstart mit 4:1 (4.), aber danach kamen die Hunsrücker besser in die Partie. Puljizovic, der achtfache Torschütze und Lenker im Zentrum der HSG, drehte das Ergebnis mit einem verwandelten Siebenmeter zum 6:5 (11.) für die HSG.

Vallendar mit starkem Marcel Schenk abgezockter

Vallendar wirkte danach abgezockter, in den entscheidenden Momenten überlegen und hatte mit Marcel Schenk über 60 Minuten hinweg den stärkeren Schlussmann im Kasten. Der HVV musste für seinen Vorsprung trotzdem hart kämpfen, Kastellaun ließ nicht abreißen.

Nach dem 17:14-Pausenstand für den Tabellenzweiten eröffnete Paul Mallmann mit zwei blitzsauberen Treffern von Linksaußen den zweiten Durchgang – 16:17-Anschluss Kastellaun. Der letzte Tick blieb der Cehajic-Sieben allerdings verwehrt. Auch weil die Beine und Köpfe müde wurden.

In wichtiger Phase trifft Gabriel Ramaj sechs Mal

Die Phase gegen Mitte der zweiten Halbzeit stand symptomatisch dafür. Yannik Mühlbauer scheiterte bei der Chance zum 21:22-Anschlusstreffer am Pfosten, auf der Gegenseite erhöhte Kalani Schmidt. Der Mann der Schlussviertelstunde wurde wegen seiner zehn Tore von Rechtsaußen und im Gegenstoß von Mirza Cehajic zum besten Spieler des Gegners gewählt: Gabriel Ramaj erzielte sechs Treffer in dieser wichtigen Phase.

„Um in Vallendar gewinnen zu können, hätten wir komplett sein müssen“, beschrieb Kastellauns Trainer das Handicap des kleinen Kaders. Gerne hörten die Vallendarer die offensive Ankündigung des ehemaligen Profis, auch am letzten Spieltag alles zu geben. Dann trifft Kastellaun auswärts auf Spitzenreiter TV Homburg – den Konkurrenten des HVV im Kampf um Meisterschaft und Drittliga-Aufstieg. Nach Kastellauner Schützenhilfe wäre Cehajic auf dem Mallendarer Berg auch künftig sicherlich sehr gerne gesehen.

HV Vallendar – HSG Kastellaun/Simmern 33:24 (17:14)

Vallendar: Stitz, Schenk – Fabian Schmitt (2), Florian Schmitt, Schmidt (4), Möllering, Stein, Ramaj (10), Schröder (4), Acar (1), Walb (1), Buch, T. Waldgdenbach (2), J. Waldgenbach (5/2), Schüller, Wheaton (4).

Kastellaun/Simmern: Brand, Korbion, Lahm – Rickus (2), Mallmann (3), Mühlbauer (2), Kötz, Mangold (6), Hassley (1), Puljizovic (8/4), Friedrich (2).

Schiedsrichter: Peter Hemmer/Simon Meyer (TuS Kaiserslautern-Dansenberg).

Zuschauer: 500.