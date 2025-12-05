HB II und HCK auswärts Vallendarer Reserve empfängt Spitzenreiter Wittlich Harry Traubenkraut 05.12.2025, 10:42 Uhr

i Für den HC Koblenz um Trainer Julian Vogt (links in der grauen Trainingsjacke) soll es nach der Niederlage im Hunsrück in Bad Ems wieder besser laufen. Jörg Niebergall

Während HB Mülheim-Urmitz II und HC Koblenz in der Oberliga vor Auswärtsaufgaben stehen, empfängt der HV Vallendar den verlustpunktfreien Tabellenführer aus Wittlich.

Am letzten Hinrunden-Spieltag stehen für die Handball-Oberligisten HB Mülheim-Urmitz II, HV Vallendar II und HC Koblenz schwierige Aufgaben bevor. HSG Kastellaun/Simmern II – HB Mülheim-Urmitz II (Sa., 19.30 Uhr)Mülheim-Urmitz rangiert als Siebter vor dem Duell der Regionalligareserveteams zwar mit nun 9:11 Zählern unmittelbar vor ihren Gastgebern und können dabei 7:1 Punkte aus den vergangenen vier Spielen vorweisen, aber ...







