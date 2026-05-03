In der Handball-Regionalliga Südwest krönt Vallendar die Saison mit der Meisterfeier bis in die Morgenstunden. Derweil verpasst Mülheim-Urmitz den fünften Platz und schließt Saison als Neunter ab.
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Zum Saisonabschluss in der Handball-Regionalliga Südwest hat der HV Vallendar sich selbst und die Meisterschaft ausgelassen gefeiert. Die 26:27-Niederlage gegen den TuS Kaiserslautern-Dansenberg war dabei nur nebensächlich. HB Mülheim-Urmitz unterlag bei den Handballfreunden Illtal und beendet die Saison auf dem neunten Tabellenplatz.