Mülheim und HVV verlieren Vallendarer Meisterfeier geht bis in die Morgenstunden Lutz Klattenberg 03.05.2026, 12:41 Uhr

i Die Siegerfäuste des HV Vallendar: Am Samstag schloss der HVV die Saison mit einem Heimspiel ab und feierte im Anschluss die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga. Jörg Niebergall

In der Handball-Regionalliga Südwest krönt Vallendar die Saison mit der Meisterfeier bis in die Morgenstunden. Derweil verpasst Mülheim-Urmitz den fünften Platz und schließt Saison als Neunter ab.

Zum Saisonabschluss in der Handball-Regionalliga Südwest hat der HV Vallendar sich selbst und die Meisterschaft ausgelassen gefeiert. Die 26:27-Niederlage gegen den TuS Kaiserslautern-Dansenberg war dabei nur nebensächlich. HB Mülheim-Urmitz unterlag bei den Handballfreunden Illtal und beendet die Saison auf dem neunten Tabellenplatz.







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