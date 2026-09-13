Keine Chance für den HVV Vallendarer 25:38: Krefeld macht nach der Pause ernst Tim Hammer 13.09.2026, 12:39 Uhr

i Vallendars Maciej Marszalek (am Ball) versucht, die Krefelder Defensive zu überwinden. Mit vier Treffern wurde er bei der klaren Niederlage zweitbester HVV-Schütze. Wolfgang Heil

Die Krefelder dominieren und zeigen ihre Stärke auf dem Mallendar Berg. Insbesondere die HSG-Bank wird dem HVV zum Verhängnis.

Die 25:38 (16:19)-Niederlage des HV Vallendar gegen die HSG Krefeld Niederrhein wurde von HVV-Trainer Veit Waldgenbach zwar im Vorfeld klar so vorhergesagt, doch ein wenig Enttäuschung blieb nach der zweiten Niederlage in der 3. Handball-Bundesliga Süd-West am Ende dennoch stehen: „Es war das erwartete Spiel und phasenweise konnten wir auch wirklich Paroli bieten.







Artikel teilen

Artikel teilen