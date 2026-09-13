Keine Chance für den HVV
Vallendarer 25:38: Krefeld macht nach der Pause ernst
Vallendars Maciej Marszalek (am Ball) versucht, die Krefelder Defensive zu überwinden. Mit vier Treffern wurde er bei der klaren
Vallendars Maciej Marszalek (am Ball) versucht, die Krefelder Defensive zu überwinden. Mit vier Treffern wurde er bei der klaren Niederlage zweitbester HVV-Schütze.
Wolfgang Heil

Die Krefelder dominieren und zeigen ihre Stärke auf dem Mallendar Berg. Insbesondere die HSG-Bank wird dem HVV zum Verhängnis. 

Lesezeit 3 Minuten
Die 25:38 (16:19)-Niederlage des HV Vallendar gegen die HSG Krefeld Niederrhein wurde von HVV-Trainer Veit Waldgenbach zwar im Vorfeld klar so vorhergesagt, doch ein wenig Enttäuschung blieb nach der zweiten Niederlage in der 3. Handball-Bundesliga Süd-West am Ende dennoch stehen: „Es war das erwartete Spiel und phasenweise konnten wir auch wirklich Paroli bieten.
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