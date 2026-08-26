HVV legt in Leutershausen los Vallendar will sich in der 3. Liga etablieren Stefan Lebert 26.08.2026, 15:23 Uhr

i Der HV Vallendar mit (hinten von links) Marcel Schenk, Johannes Zimmermann, Fabian Schmitt, Laurin Moos, Florian Schmitt, Melvin Wheaton, Philipp Wichmann, Dhia Turki, Torben Waldgenbach, Dominik Stein, Marco Lebernegg, Phillip Müller, Dr. Björn Andreß, (Mitte von links) Alex Schmidt, Veit Waldgenbach, Jakob Zimmermann, Laurin Leonhard, Mattis Möllering, Joshua Reuland, Kalani Schmidt, Gary Hines, Ole Fischer, Moritz Gutfrucht, Pascal Graß, (vorn von links) Emma Hagen, Marciej Marszalek, Jan Waldgenbach, Gabriel Ramaj, Leo Gagalick, Erik Hodur, Nils Lorenz, Michael Stitz, Adrian Maric, Jasper Wagner, Paul List und Yasmine Accera. dbSONIC Media/Artur Gruber

Handball in der 3. Liga: Vallendar startet in die neue Saison mit dem Ziel, sich zu etablieren. Überraschungen und harte Kämpfe erwarten den HVV – mentale Stärke ist gefragt.

Es war ein Tag, der in die Geschichte des HV Vallendar eingegangen ist: Am 22. Januar 2011 gewann Vallendar sein Heimspiel in der 3. Bundesliga gegen HBW Balingen-Weilstetten II mit 26:25 vor 1407 Zuschauern in der Sporthalle Oberwerth – Zuschauerrekord für den HV Vallendar, der ein Jahr zuvor Meister in der Oberliga geworden und in die 3.







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