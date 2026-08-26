Handball in der 3. Liga: Vallendar startet in die neue Saison mit dem Ziel, sich zu etablieren. Überraschungen und harte Kämpfe erwarten den HVV – mentale Stärke ist gefragt.
Lesezeit 4 Minuten
Es war ein Tag, der in die Geschichte des HV Vallendar eingegangen ist: Am 22. Januar 2011 gewann Vallendar sein Heimspiel in der 3. Bundesliga gegen HBW Balingen-Weilstetten II mit 26:25 vor 1407 Zuschauern in der Sporthalle Oberwerth – Zuschauerrekord für den HV Vallendar, der ein Jahr zuvor Meister in der Oberliga geworden und in die 3.