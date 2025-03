Im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen des Handball-Regionalligisten HV Vallendar akribisch am Kader für die kommende Spielzeit und setzen mit dem ersten Neuzugang nun ein Ausrufezeichen: Linksaußen Joshua Reuland wechselt zur Saison 2025/2026 vom Zweitligisten TSV Bayer Dormagen auf den Mallendarer Berg.

Burgard: Mit Joshua gewinnen wir einen Ausnahmespieler

Der 30-jährige Lehramtsabsolvent ist im Handballverband Rheinland kein Unbekannter, da er aus Weibern stammt und beim ortsansässigen TuS das Handballspielen erlernte. Nach Erfahrungen in der Jugend-Bundesliga zog es ihn handballerisch nach Nordrhein-Westfalen, wo er in jungen Jahren schnell in der 3. Liga auf sich aufmerksam machte und zur Saison 2018/2019 vom TSV Bayer Dormagen in die 2. Bundesliga geholt wurde. In den vergangenen sieben Jahren hatte er als Leistungsträger erheblichen Anteil daran, dass Jahr für Jahr mit einer jungen Truppe der Klassenverbleib gefeiert werden konnte.

Der 1,84 Meter große Rechtshänder ist auf der linken Außenposition beheimatet und hat durch seine Schnelligkeit besondere Stärken im Tempospiel. Zusätzlich zeigte er sich in den vergangenen Jahren in Deutschlands zweithöchster Klasse als verlässlicher Außen mit einer starken Wurfquote. „Da ich meinen beruflichen Weg stärker forcieren möchte, habe ich mich dazu entschieden, meine Profikarriere zu beenden und zurück in meine Heimat zu kommen“, sagt Reuland in einer Pressemitteilung des HVV. Der Sportliche Leiter des HVV, Bastian Burgard, erklärt: „Mit Joshua gewinnen wir einen absoluten Ausnahmespieler.“ red