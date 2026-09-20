Für Vallendars Trainer Veit Waldgenbach hatte die schwache Phase in der zweiten Hälfte nichts mit Drittliga-Handball zu tun.
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Mit dieser zweiten Halbzeit konnte am Ende niemand beim HV Vallendar zufrieden sein. Mit 34:38 (18:18) mussten sich die Vallendarer Handballer in der 3. Liga Süd-West gegen die Bergischen Panther geschlagen geben. „Ich weiß nicht, was wir da gespielt haben, aber mit Drittliga-Handball hatte das nichts zu tun“, ärgerte sich HVV-Trainer Veit Waldgenbach über die besagte zweite Hälfte.