Waldgenbach wird deutlich Vallendar verliert 34:38 nach desolater Viertelstunde Tim Hammer 20.09.2026, 12:17 Uhr

i HVV-Spieler Joshua Reuland (am Ball) erzielte 13 Treffer, doch auch er konnte die Vallendarer Niederlage nicht abwenden. Wolfgang Heil

Für Vallendars Trainer Veit Waldgenbach hatte die schwache Phase in der zweiten Hälfte nichts mit Drittliga-Handball zu tun.

Mit dieser zweiten Halbzeit konnte am Ende niemand beim HV Vallendar zufrieden sein. Mit 34:38 (18:18) mussten sich die Vallendarer Handballer in der 3. Liga Süd-West gegen die Bergischen Panther geschlagen geben. „Ich weiß nicht, was wir da gespielt haben, aber mit Drittliga-Handball hatte das nichts zu tun“, ärgerte sich HVV-Trainer Veit Waldgenbach über die besagte zweite Hälfte.







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