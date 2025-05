Mit einem 28:26 (15:13)-Heimsieg gegen den TV Offenbach hat sich der HV Vallendar von den eigenen Zuschauern für diese Saison der Handball-Regionalliga Südwest verabschiedet. Der erneute Gewinn der Vizemeisterschaft hatte für die Vallendarer schon zuvor festgestanden.

Ohne den ganz großen sportlichen Reiz stand ein wenig die Abschiedsstimmung auf dem Mallendarer Berg im Vordergrund. In Henrik Walb, Ömer Acar und Marvin Buch wurden drei Spieler aus dem Kader verabschiedet. Und auch Torwarttrainer Raphael Orth und Physiotherapeut Leon Trees wurden vom ersten Vorsitzenden des HVV, Dirk Knopp, für ihre Dienste gewürdigt.

Kapitän Fabian Schmitt zeigt sich kämpferisch

HVV-Kapitän Fabian Schmitt richtete danach noch Dankesworte an die zahlreichen Unterstützer und Sponsoren. Und es schwang dabei mit, dass der Klub vom Mallendarer Berg auch in der kommenden Saison ein gewichtiges Wörtchen um die Regionalligameisterschaft mitsprechen will.

Ob die Offenbacher dann erneut in der Konrad-Adenauer-Sporthalle antreten werden, muss sich noch herausstellen. Der TVO kann noch auf den drittletzten Platz, der eventuell zu einem Abstiegsplatz wird, abrutschen. „Kompliment an die Offenbacher auf jeden Fall, die bis zur letzten Sekunde gekämpft haben“, machte HVV-Coach Veit Waldgenbach deutlich.

Bei Vallendar kehrt der Schlendrian ein

Zwar lag der HVV nach einem 3:0-Start im gesamten Spielverlauf nie in Rückstand, doch eine vorzeitige Entscheidung vermochten die Vallendarer auch trotz eines zwischenzeitlichen Sech-Tore-Vorsprungs nicht herbeiführen. „Bei uns ist dann etwas der Schlendrian eingekehrt. Ein paar technische Fehler und Fehlwürfe. Doch wir haben es in Gänze recht souverän in die Zeit gebracht. Schließlich wollten wir uns auch nichts vorhalten lassen“, sagte Waldgenbach.

Nach einer Vallendarer 23:17-Führung kamen die Gäste in der Schlussminute auf 27:26 ran, Gabriel Ramaj machte dann 30 Sekunden vor dem Ende den Deckel drauf.

HV Vallendar: Stitz, Schenk; Fa. Schmitt (1), Fl. Schmitt (1), Schmidt (3/3), Möllering, Ramaj (4), Schröder (2/2), Acar, Walb (1), Buch (3), T. Waldgenbach (5), J. Waldgenbach (4), Schüller (3), Wheaton.