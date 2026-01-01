HVV verteidigt Titel Vallendar und Wittlich liefern sich packendes Finale Harry Traubenkraut 01.01.2026, 11:45 Uhr

i In der Vorrunde setzte sich Lokalmatador TV Welling knapp gegen den TuS Weibern (rote Trikots) durch und erreichte damit das Spiel um den dritten Platz. Jörg Niebergall

Beim Handball-Nettecup setzen sich die Favoriten durch. Der HV Vallendar siegt knapp gegen Wittlich, während überraschende Wendungen und unkonventionelle Talente für Spannung sorgen.

Auch der 35. Wellinger Nettecup war wieder ein würdiger Abschluss des Handballjahrs in der Region. Nicht nur das klassische Erfolgsrezept ging auf, sondern der Finaltag war auch deshalb ein echtes Highlight, weil alle Partien bis zum Schluss umkämpft waren und sich die Sieger jeweils nur mit einem Tor Differenz durchsetzten.







Artikel teilen

Artikel teilen