Es geht wieder los für den HV Vallendar und HB Mülheim-Urmitz. Der HVV beginnt die Regionalliga Südwest mit einem Heimspiel, HB fährt nach St. Ingbert.

Die Saison 2025/2026 der Handball-Regionalliga Südwest steht vor der Tür. Die ewigen Rivalen HV Vallendar und HB Mülheim-Urmitz schicken sich erneut an, das Rheinland bestmöglich zu vertreten. Dass es heuer wieder dazu kommt, dass beide Vereine in der vierthöchsten Spielklasse antreten, war in der Vorsaison und noch danach durchaus ungewiss. Mülheim verpasste nämlich den sportlichen Klassenverbleib, wurde jedoch durch die Abstiegskonstellation der oberen Ligen letztlich vor dem Gang in die Oberliga bewahrt.

Der HV Vallendar lieferte sich ein spannendes Meisterschaftsrennen mit dem TV Homburg und verpasste den Aufstieg in die 3. Liga am Ende nur knapp. Vor der neuen Saison gibt es links und rechts des Rheins viele Fragezeichen. Der HVV startet am Samstag (18 Uhr) mit einem Heimspiel auf dem Mallendarer Berg gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen, die im Vorjahr den dritten Platz erreichte. Mülheim-Urmitz startet am Samstag (19.30 Uhr) bei Aufsteiger HC St. Ingbert-Hassel.

Beim HV Vallendar gibt es einige Baustellen﻿

HV Vallendar: Aller guten Dinge sind drei, so heißt es ja eigentlich. Zweimal in Folge führte Trainer Veit Waldgenbach den HV Vallendar zur Vizemeisterschaft in der Regionalliga Südwest. Es wär nun ein leichtes, den HVV zum Topfavoriten auf den Aufstieg zu erklären. „Wir hätten diese Rolle gerne angenommen“, sagt Waldgenbach klar und fügt schnell hinzu: „Im Juni.“

In den vergangenen zwei Monaten haben sich beim HVV allerdings ein paar Baustellen ergeben, die die Verantwortlichen vom Ziel des ersten Platzes abrücken lassen. „Zuerst muss man sagen, dass ein Aufstieg nie planbar ist. Dazu bedarf es Glück, der Kader muss weitgehend verletzungsfrei bleiben und auf diesem Niveau muss natürlich auch das Private, der Beruf und ähnliches mitspielen“, erklärt Waldgenbach.

„Ich bin wirklich begeistert, dass wir Josh für uns gewinnen konnten. Er bringt viel Erfahrung mit und nimmt allein deswegen sofort eine Führungsrolle ein.“

Vallendars Trainer Veit Waldgenbach über Neuzugang Joshua Reuland

Was das Personal angeht, erscheint es zunächst so, als könnte der HVV im Vergleich zur Vorsaison das Niveau noch ein wenig heben. In erster Linie durch den Königstransfer Joshua Reuland. Der gebürtige Rheinländer kehrt von Zweitligist TSV Bayer Dormagen, bei dem er sieben Jahre aktiv war, in heimatliche Gefilde zurück. Der 31-jährige Linksaußen kehrt berufsbedingt dem Profihandball den Rücken und wird in der Region sein Referendariat abschließen. „Ich bin wirklich begeistert, dass wir Josh für uns gewinnen konnten. Er bringt viel Erfahrung mit und nimmt allein deswegen sofort eine Führungsrolle ein. Seine Wurfqualität ist einfach enorm“, freut sich Waldgenbach über den Neuzugang.

Tunesier Dhia Turki fehlt noch die Arbeitserlaubnis

Zwei weitere Neuzugänge im Rückraum nähren die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Saison. Der 19-jährige Bulgare Ivan Petkov (zuletzt ASBTP Nizza) soll im linken Rückraum die passende Alternative zu Leistungsträger Torben Waldgenbach sein. Im rechten Rückraum soll der 31-jährige Tunesier Dhia Turki Jan Waldgenbach entlasten – zudem soll er im Innenblock, der zuletzt dem HVV so viel Stabilität gab, mit seiner Körperlichkeit helfen.

Dort aber beginnen die Baustellen. Bei Turki fehlt die Arbeitserlaubnis, wann diese vorliegen wird, ist unklar. Die visumfreie Zeit von 90 Tagen, während der Turki bereits mittrainierte, ist abgelaufen. „Unser großes Problem ist, dass wir aktuell einiges umbauen müssen“, sagt Waldgenbach. „Wir haben mit Verletzungen zu tun, deren Schwere gerade noch nicht abzuschätzen sind. Die Vorbereitung gestaltete sich auch deshalb etwas schwierig, sodass wir noch nicht so eingespielt sind, wie wir es wollten.“

Mit den Jungspunden Laurin Leonhard, Jasper Wagner (Zweitspielrecht HC Koblenz) und Ole Fischer gibt es hoffnungsvollen Nachwuchs, die aber sicherlich noch nicht in der Lage sind, die etablierten Kräfte vollständig zu entlasten oder die Abgänge von Henrik Walb, Christian Schröder und Dominik Stein aufzufangen.

„Bingen zum Auftakt ist ein echtes Brett.“

HVV-Trainer Veit Waldgenbach﻿

Auch der Spielplan meint es nicht so gut mit den Vallendarern. „Bingen zum Auftakt ist ein echtes Brett. Letztes Jahr Dritter und scheinbar ohne wichtige Abgänge. Eine über Jahre eingespielte Mannschaft, die ganz oben zu erwarten ist“, meint Waldgenbach.

Auch die weiteren ersten Heimspiele gegen Budenheim, Illtal und Drittligaabsteiger Mundenheim haben richtungweisenden Charakter. Waldgenbach: „Es geht direkt in die Vollen und vieles ist einfach ungewiss. Alle diese Teams sind im oberen Drittel zu erwarten. Insgesamt denke ich, dass es, nicht wie im Vorjahr, nur zwei Teams geben wird, die bis zuletzt ganz oben dabei sind. Ich erwarte eher eine ausgeglichene Saison, und dabei fahren wir zunächst gut damit, kleinere Brötchen zu backen.“

In Mülheim und Urmitz beginnt eine neue Zeitrechnung﻿

HB Mülheim-Urmitz: In Mülheim und Urmitz hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Es ist das erste Jahr in der vierthöchsten Spielklasse ohne Trainer Hilmar Bjarnason, der mehr als 15 Jahre die Geschicke in Mülheim leitete und sich größter Beliebtheit und Rückendeckung im Verein und Umfeld erfreute. Der Isländer erklärte im Frühjahr aus familiären Gründen seinen Rücktritt.

Rein sportlich endete die Ära beinahe mit dem Abstieg. Tabellenplatz zwölf hätte nicht gereicht, wenn auch die Eulen Ludwigshafen aus der 2. Liga abgestiegen wären. So hieß es noch zittern nach Saisonende bis zum letzten Spieltag der 2. Liga, an dem neben Ludwigshafen somit auch Mülheim-Urmitz den Klassenverbleib feierte.

i Frank Knipp ist der neue Trainer des Regionallgisten HB Mülheim-Urmitz - und tritt nach dem Rückzug von Hilmar Bjarnason ein schweres Erbe an. HB Mülheim-Urmitz/Knipp

Und da begann dann so richtig die neue Zeit unter Trainer Frank Knipp, der zuletzt sportlicher Leiter beim HC Koblenz war. „Meine Entscheidung für Mülheim-Urmitz war schon vorher klar. Aber als ich mit ein paar Jungs aus der Mannschaft das letzte Spiel gesehen habe, in dem Ludwigshafen am Ende mit zwei Toren gewonnen hatte, war ich vollends überzeugt. Der Jubel der Jungs hat einfach gezeigt, dass alle unbedingt Regionalliga spielen wollen und einfach diesen Anspruch haben. Und das hat wiederum mich überzeugt“, erzählt Knipp.

Der Wechsel war bereits zuvor fixiert worden. „Hilmars Erbe anzutreten, ist nicht leicht. Dennoch fiel die Entscheidung nach der Anfrage schnell. Ich kenne die allermeisten Jungs seit der C-Jugend. Ich habe mich einfach herausgefordert gefühlt, zu helfen und hätte mich geärgert, es nicht zu tun.“

„Die Regionalliga ist einfach eine Herausforderung, wenn man vornehmlich auf den eigenen Nachwuchs setzt, das erfordert Geduld.“

Frank Knipp, Trainer von HB Mülheim-Urmitz

Wohin führt die sportliche Reise von HB nun also nach dem Fastabstieg? Knipp hat klare Vorstellungen und sagt: „Es war eine schwierige Saison und es wird wieder schwer. Die Regionalliga ist einfach eine Herausforderung, wenn man vornehmlich auf den eigenen Nachwuchs setzt, das erfordert Geduld.“

Vor allem personell hatte Mülheim-Urmitz zu kämpfen im Vorjahr. Kaum Wechselmöglichkeiten auf der Bank waren keine Seltenheit. Viele Verletzungen ereilten die Mannschaft. „Wir wollen uns vor allem breiter aufstellen. Der Trainer soll nicht mehr als Wechselspieler auf dem Spielberichtsbogen auftauchen. Von daher war es auch mehr eine Hybridvorbereitung, die wir absolviert haben. In erster Linie war es individuell ausgelegt. Viel mobilisieren, viel Körperliches. Die langzeitverletzten und angeschlagenen Spieler sollen behutsam aufgebaut werden“, erklärt Knipp.

Verein freut sich auf Rückkehr von Jan Hommen

Auch kamen einige externe Kräfte hinzu. Rechtsaußen Marvin Haisch (TuS Weibern) und Leon Krechel (HV Vallendar) sind neu. Und auch Niklas Schwenzer kehrt zurück. Der frühere Mülheimer spielte zuletzt bei Drittligist Leutershausen. Zudem freut sich der Klub auch auf die Rückkehr von Jan Hommen. Ende Oktober kehrt der Spielgestalter nach über einem Jahr USA-Aufenthalt zurück. Fester eingebunden werden sollen zudem die eigenen Nachwuchskräfte, die auch schon in der Vorsaison in die Regionalliga schnupperten.

Allerdings ließ es sich langsam an. Aus personellen Gründen wurden der eigene Krombacher-Cup und auch ein Vorbereitungsturnier im Siebengebirge abgesagt. Gerade auch auf der Torhüterposition waren die Sorgen akut. Hendrik Stromberg ist nach Knieverletzung noch außen vor. Yannick Stromberg erlitt im Training einen Außenbandabriss. Deshalb wurde noch einmal nachjustiert. Alexander Klapthor (zuletzt TV Bassenheim) wird Kevin Kühl zwischen den Pfosten unterstützen.

„In der Rolle des Außenseiters, die wir nach letzter Saison in den meisten Spielen haben werden, fühle ich mich eigentlich ganz wohl.“

Der Mülheim-Urmitzer Trainer Frank Knipp

„Erst in der letzten Woche der Vorbereitung waren wir nahezu komplett. Und wenn wir komplett sind, dann sind wir auch eine gute Regionalligamannschaft. Vieles ist einfach Kopfsache, vor allem da muss ich ansetzen“, meint Knipp. Zu Gute kommt Knipp dabei auch das Startprogramm. Nach dem Auftaktspiel beim Aufsteiger aus St. Ingbert steht noch einmal ein spielfreies Wochenende an. Knipp: „Das ist jetzt noch einmal Teil der Vorbereitung. Beim euphorischen Aufsteiger mit Rückenwind und voller Halle wird es nicht leicht. Aber wir wollen schon etwas mitnehmen, um dann zwei Wochen positiv gestimmt trainieren zu können. Die Liga wird sehr eng, oben wie unten. In der Rolle des Außenseiters, die wir nach letzter Saison in den meisten Spielen haben werden, fühle ich mich eigentlich ganz wohl.“