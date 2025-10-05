HVV gewinnt mit 38:28 Vallendar steigert sich und zurrt Sieg in Saulheim fest Lutz Klattenberg 05.10.2025, 11:54 Uhr

HVV-Trainer Veit Waldgenbach musste mit seiner Mannschaft ein paar ernste Worte in der Pause sprechen, danach lief's und Vallendar setzte sich klar in Saulheim durch.

Die Vallendarer Handballer haben ihre erste Saisonniederlage (32:33 in Kastellaun) gut verkraftet: Bei der SG Saulheim gab’s wieder einen klaren Sieg für den HVV.

Nach der ersten Saisonniederlage, dem 32:33 bei der HSG HSG Kastellaun/Simmern, hat der HV Vallendar umgehend in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach setzte sich im Ritter-Hundt-Zentrum bei der SG Saulheim klar mit 38:28 (17:17) durch und feierte damit den vierten Saisonerfolg im fünften Spiel in der Handball-Regionalliga Südwest.







