Die Vallendarer Handballer haben ihre erste Saisonniederlage (32:33 in Kastellaun) gut verkraftet: Bei der SG Saulheim gab’s wieder einen klaren Sieg für den HVV.
Lesezeit 2 Minuten
Nach der ersten Saisonniederlage, dem 32:33 bei der HSG HSG Kastellaun/Simmern, hat der HV Vallendar umgehend in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach setzte sich im Ritter-Hundt-Zentrum bei der SG Saulheim klar mit 38:28 (17:17) durch und feierte damit den vierten Saisonerfolg im fünften Spiel in der Handball-Regionalliga Südwest.