Vallendar setzt sich mit Platz eins nicht unter Druck

Während HB Mülheim-Urmitz in der Handball-Regionalliga an diesem Wochenende pausiert, geht es für den HV Vallendar auswärts weiter. Dabei hat der HVV die Spitzenposition weiterhin im Blick.

Nach der zweiwöchigen Karnevalspause geht es für den HV Vallendar auf Auswärtsfahrt. Am Sonntag (18 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach bei den Südpfalz Tigern in der Bellheimer Spiegelbachhalle. Immer ein Auge richtet sich dabei auch auf die Konkurrenz in den verbleibenden Saisonwochen.

Als Tabellenzweiter muss der HVV nicht nur weiter seine Partien gewinnen, sondern auch auf einen Patzer des führenden TV Homburg hoffen. Die haben tags zuvor die Sportfreunde Budenheim zu Gast.

Vallendarer wollen nicht auf Homburg schauen

Hinsichtlich der Spitzenposition wiegelt Waldgenbach aber ab: „Wir haben unsere Chancen liegen gelassen. Es geht in erster Line darum, dass wir unsere Spiele gewinnen und den zweiten Tabellenplatz halten. Wir schauen nicht ständig darauf, was die Homburger machen.“

Hinsichtlich des zweiten Tabellenplatzes hat der HVV zuletzt mit dem Sieg im Verfolgerduell gegen den TuS Kaiserslautern-Dansenberg bereits einen wichtigen Schritt getan. In der Südpfalz soll der nächste Schritt folgen. Nachdem die Tiger zuletzt drei von vier Partien gewinnen konnten, auch schon Homburg einen Zähler abknöpften, ist der HVV gewarnt.

„Von Anfang an hellwach sein. Das können wir aus dem Hinspiel noch mitnehmen. Und offensiv müssen wir wieder wie zuletzt gegen Dansenberg konsequent sein.“

Vallendars Trainer Veit Waldgenbach

„Es wird sicherlich ein anstrengendes Spiel“, glaubt Waldgenbach. „Die Südpfälzer spielen eine unangenehme offensive Deckung, mit der viele Mannschaften ihre Mühe haben. Das ist kräftezehrend, aber sie ziehen es durch und man muss dagegen halten.“ Gut gelang dies den Vallendarern im Hinspiel. Früh setzte sich der HVV damals ab und siegte mit 34:20. „Wieder von Anfang an hellwach sein. Das können wir aus dem Hinspiel noch mitnehmen. Und offensiv müssen wir wieder wie zuletzt gegen Dansenberg konsequent sein“, sagt Waldgenbach.

Personell gibt es beim HVV ein paar Fragezeichen. Torhüter Nils Lorenz und Kalani Schmidt setzten krankheitsbedingt mit dem Training aus. Ihr Mitwirken wird sich kurzfristig entscheiden.