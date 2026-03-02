HVV baut Tabellenführung aus Vallendar nutzt den Patzer der Konkurrenz Tim Hammer 02.03.2026, 12:32 Uhr

i Torben Waldgenbach vom HVV (am Ball) traf gegen Illtal sechsmal. Mannschaftskamerad Kalani Schmidt (rechts) war siebenmal erfolgreich. Wolfgang Heil

In der Regionalliga Südwest sichern sich die Handballer des HV Vallendar mit einem 40:32-Sieg gegen die HF Illtal die Tabellenspitze und nutzen den Patzer von Zweibrücken. Joshua Reuland glänzte mit elf Toren.

. In der Regionalliga Südwest bejubelten die Handballer des HV Vallendar einen wichtigen 40:32 (22:18)-Sieg bei der HF Illtal im Kampf um die Meisterschaft. Nachdem der Zweitplatzierte Zweibrücken zuvor sein Spiel gegen Mülheim überraschend verlor, galt es nun für das Team von Veit Waldgenbach, diese Vorlage bei den Handballfreunden aus Illtal auch zu verwandeln.







Artikel teilen

Artikel teilen