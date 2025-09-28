Den Handballern aus Mülheim und Urmitz fehlt in der Oberliga derzeit noch das nötige Glück. Nach der Derbyniederlage gegen den HC Koblenz steht die HB-Reserve immer noch ohne Punkte da.

In der Handball-Oberliga hat HB Mülheim-Urmitz II auch das zweite Derby, diesmal gegen den HC Koblenz, verloren, aber deutlich besser gespielt als zuletzt. Der HV Vallendar II kam derweil gegen Trier zu einem mühelosen Sieg.

„Wir verdanken den Sieg vor allem unserem glänzend haltenden Torhüter Leo Klein.