HBMU vor kleinem Derby Vallendar legt für das große Ziel nach Lutz Klattenberg 16.01.2025, 14:48 Uhr

i Beim HV Vallendar zeigt die Richtung nach oben - und das soll nach dem Willen von Trainer Veit Waldgenbach auch so bleiben. Foto: Wolfgang Heil Wolfgang Heil

Die Handball-Regionalliga startet in die Rückrunde - und der HV Vallendar hat beste Chancen auf den Aufstieg. Zwei Rückkehrer sollen dabei helfen.

HV Vallendar - SG Saulheim (Samstag, 18 Uhr) Der HVV geht als Ligaprimus in die Rückrunde der Regionalliga und will dies in der zweiten Saisonhälfte auch untermauern. Das Saisonziel „Aufstieg“ ist allerdings auf dem Mallendarer Berg noch nicht offiziell ausgerufen worden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen