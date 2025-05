Zum Abschuss noch einmal ein schwer erkämpfter Auswärtssieg: Der HV Vallendar hat die Saison in der Handball-Regionalliga Südwest mit einem 27:26 (11:12)-Sieg bei den Sportfreunden Budenheim beendet. Mit 41:11-Punkten hat die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach ihre beste Regionalligasaison seit dem Abstieg aus der 3. Liga im Jahr 2011 damit beendet.

„Eine Saison, auf die wir wirklich stolz sein können. Nur elf Minuspunkte in so einer langen Saison sind außergewöhnlich gut. Nur eine Mannschaft war etwas besser. Wir hätten vielleicht hier und da den einen oder anderen Minuspunkt vermeiden können. Aber in Summe sind alle in Vallendar mit dem Erreichten wirklich sehr zufrieden“, erklärte Waldgenbach nach dem Sieg in der Budenheimer Waldsporthalle.

Beide Teams zeigten auch am letzten Spieltag große Motivation, obwohl tabellarisch nichts mehr verändert werden konnte. Vor allem die Abwehrreihen und Torhüter überzeugten. Beim HVV zeigte Michael Stitz zwischen den Pfosten eine starke Leistung. Es blieb im Verlauf der Partie stets eng. Nur ein Mal, beim 19:16 (38.), führten die Gastgeber mit drei Treffern Differenz, der HVV hatte mehrmals zwei Tore vor. Es ging hin und her.

Vallendarer freuen sich nun auf handballfreie Zeit

„Beide Seiten mussten für ihre Tore hart und viel arbeiten. Und am Ende hatten wir die besseren Lösungen“, freute sich Waldgenbach. Budenheim verdichtete das Zentrum, der HVV setzte sich konsequent vermehrt über außen durch – und die Vallendarer 5:1-Deckung stand sehr sicher.

Nach dem 23:23 (49.) gingen die Vallendarer in Führung und gaben diese dann bis zum Schluss nicht mehr ab. „Wir freuen uns jetzt auf die handballfreie Zeit. Aber natürlich laufen die Planungen für die nächste Saison auf Hochtouren. In Kürze werden wir dahingehend sicherlich auch etwas zu vermelden haben“, sagte Waldgenbach.

HV Vallendar: Stitz, Schenk; Fa. Schmitt (1), Fl. Schmitt, Schmidt (2), Möllering (1), Ramaj (5), Schröder (4/2), Lebernegg, Acar (3), Walb, T. Waldgenbach (2), J. Waldgenbach (2), Schüller, Wheaton (7).