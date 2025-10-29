HVV empfängt Mundenheim
Vallendar ist Favorit, Mülheim-Urmitz der Außenseiter
Gegen den TuS Dansenberg (in Schwarz) kassierten Tim Hemmerle (links, rechts ist Philipp Schwenzer) und HB Mülheim-Urmitz die zweite Saisonniederlage; nun geht HB in Bingen als Außenseiter in die Partie.
Jörg Niebergall

Für die Vallendarer Handballer geht es mit einem Heimspiel weiter, während Mülheim-Urmitz nach Bingen fahren muss.

Am achten Spieltag der Handball-Regionalliga Südwest erwartet der HV Vallendar auf dem Mallendarer Berg die VTV Mundenheim. HB Mülheim-Urmitz gastiert bei der HSG Rhein-Nahe Bingen.HV Vallendar – VTV Mundenheim (Sa., 18 Uhr) „Wir gehen in die nächsten Spiele als Favorit und nehmen diese Rolle auch selbstbewusst an“, sagt HVV-Trainer Veit Waldgenbach nach der Startbilanz von sechs Siegen aus sieben Spielen.

