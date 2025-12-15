Vallendar II setzt sich im Oberliga-Derby durch

Der HC Koblenz gewinnt das Verfolgerduell, der HV Vallendar II das Derby in der Oberliga gegen Mülheim-Urmitz II. So lautet die Bilanz der Koblenzer Klubs am dritten Advents-Wochenende.
In der Handball-Oberliga hatten Vallendar II und der HCK Koblenz allen Grund zur Freude, während HB Mülheim-Urmitz II einen frustrierenden Abend erlebte. HC Koblenz - HSG Hunsrück 28:24 (13:12). Das Team von HCK-Trainer Julian Vogt hat sich nach der erfolgreichen Revanche im Duell des Zweiten gegen den Dritten zum letzten Verfolger des Ligaprimus Wittlich aufgeschwungen.