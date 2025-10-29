Mülheim II gegen HSG Hunsrück Vallendar II kann sich von hinteren Rängen absetzen Harry Traubenkraut 29.10.2025, 11:53 Uhr

i Trainer Moritz Gutfrucht kann mit den bisherigen Auftritten seiner Mannschaft zufrieden sein, nun erwartet der HV Vallendar II den TV Welling auf dem Mallendarer Berg. Jörg Niebergall

Während der HC Koblenz und der HV Vallendar II gute Chancen auf Erfolge in der Oberliga haben, wäre ein Sieg von HB Mülheim-Urmitz II gegen den Rheinlandmeister aus dem Hunsrück eine Überraschung.

Die Handball-Oberligisten HB Mülheim-Urmitz II und HV Vallendar II haben Heimrecht. Der HC Koblenz muss zwar auswärts ran, hat aber mit Trier eine lösbare Aufgabe.DJK MJC Trier – HC Koblenz (Sa., 19 Uhr) Beim Aufsteiger Trier sollten die Koblenzer im Grunde genommen ihren guten Lauf fortsetzen können, denn die Moselaner sind Vorletzter (1:9 Punkte), während die Mannschaft von HCK-Trainer Julian Vogt als Dritter bislang 8:2 ...







Artikel teilen

Artikel teilen