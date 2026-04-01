Regionalligateam verzichtet Vallendar II fährt zum Titelwettbewerb ohne Wert Harry Traubenkraut 01.04.2026, 13:14 Uhr

i Symbolbild dpa

Da die erste Mannschaft des HV Vallendar auf das Final Four verzichtet, spielt nun die zweite HVV-Mannschaft im Pokal-Halbfinale gegen den TV Bad Ems.

Weil der Pokalsieg des Handballverbandes Rheinland ein Titel ohne Wert ist – im Gegensatz zum Beispiel zum Fußball, bei dem der Rheinlandpokalsieger erstens viel Geld verdient und zweitens mindestens noch ein Spiel in der DFB-Pokal-Hauptrunde bekommt, geht es im Handball nicht mehr weiter –, tritt die erste Mannschaft des HV Vallendar, die in der Regionalliga um die Meisterschaft spielt, nicht beim Final Four am Ostermontag in Bad Ems an.







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