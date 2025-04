Die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest ist entschieden. Nachdem die Vallendarer Mitte April noch auf den Aufstieg in die 3. Liga gehofft hatten, müssen sie nun dem TV Homburg zu Meisterschaft und Aufstieg gratulieren.

Der TV Homburg ist Meister der Handball-Regionalliga Südwest. Denn der HV Vallendar hat seine Auswärtspartie bei den Handballfreunden Illtal mit 33:34 (18:17) verloren. Mit nunmehr fünf Punkten Rückstand bei noch zwei ausstehenden Partien ist damit Entscheidung gefallen. Vallendar muss sich mit dem zweiten Platz begnügen.

Wie es sich für einen fairen Sportsmann gehört, gratulierte HVV-Trainer Veit Waldgenbach den Homburgern auf der Pressekonferenz in der Eppelborner Hellberghalle. „Es war lange ein spannender Zweikampf, letztlich waren die Homburger stabiler“, erklärte Waldgenbach.

Vallendar bekommt Nuno Rebelo nicht in den Griff

Der Meistermacher der Homburger war in letzter Sekunde ausgerechnet ein Ex-Homburger im Illtaler Trikot. Der Portugiese Nuno Rebelo traf gegen Vallendar mit der Schlusssekunde zum 34:33 für die Gastgeber. Zuvor hatte die HVV-Mauer einen Freiwurf abgeblockt, der Abpraller ging zu Rebelo, der von Rechtsaußen traf. Dieser Treffer war auch die Krönung einer feinen Einzelleistung, denn der Linkshänder war für die Vallendarer nie in den Griff zu bekommen und erzielte am Ende 13 Tore.

Dennoch war die Auswärtsniederlage absolut vermeidbar. Der HVV führte fast über die gesamte Spieldistanz. „Es war dann wieder die Chancenverwertung. Wäre diese auch nur akzeptabel gewesen, hätten wir diese Partie gewonnen. Aber auch das Torwartspiel ging an Illtal“, berichtete Waldgenbach.

HVV führt bis zur 50. Minute

Auf das 1:0 der Illtaler antwortete der HVV mit zwei schnellen Treffern und führte ab da bis zur 50. Minute. Maximal waren es vier Tore Differenz. „Es hätte aber deutlicher sein müssen“, meinte Waldgenbach. Kurz vor der zweiten Illtaler Führung der Partie verloren die Vallendarer Christian Schröder. Bei einer Abwehraktion von Thomas Jung, für die der Illtaler die Rote Karte sah, erlitt Schröder eine Jochbeinverletzung.

In der Endphase ging es dann hin und her, immer wieder erfolgte der Ausgleich. Der HVV spielte erfolgreich sieben gegen sechs bis in die Schlussminute, leistete sich da aber zwei schwerwiegende Fehlpässe und hatte dann auch noch Pech, nicht zumindest einen Punkt mitnehmen zu können.

HV Vallendar: Schenk, Stitz; Fa. Schmitt, Fl. Schmitt, Schmidt (2), Möllering, Ramaj (9), Schröder (7/4), Lebernegg, Acar (1), Walb (2), Buch, T. Waldgenbach (5), J. Waldgenbach (5), Schüller (1), Wheaton (1).